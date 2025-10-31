Yoroï : Avec Orelsan et Clara Choï Synopsis : Après une dernière tournée éprouvante, Aurélien décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise, Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les Yokaïs.

La femme la plus riche du monde : Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, et Laurent Lafitte

Synopsis : La femme la plus riche et puissante du monde croise la route d’un jeune écrivain photographe, aussi brillant qu’imprévisible. Entre eux, c’est le coup de foudre mais l’amour devient vite un champ de bataille… L’héritière se méfie de ce manipulateur, les secrets de famille et manipulations se mêlent à des fortunes colossales, sous le regard d’un majordome qui semble tout savoir.