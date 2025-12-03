Pour l’éternité : Avec Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner Synopsis : Dans un au-delà où chaque âme dispose d’une semaine pour choisir où et avec qui passer l’éternité, Joan doit affronter un choix impossible : rester auprès de l’homme avec qui elle a partagé toute sa vie, ou retrouver son premier amour, disparu très jeune, et qui l’attend depuis toujours…

Gérald le Conquérant : Avec Fabrice Eboué, Logan Lefèbvre, Alexandra Roth

Synopsis : Il s’appelle Gérald. Son objectif : redorer le blason de sa région de cœur, la Normandie. Sa méthode : bâtir le plus grand parc d'attractions du pays, à la gloire de Guillaume le conquérant. Et pour y parvenir, il est prêt à aller loin, très loin…