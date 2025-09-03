Adieu Jean-Pat : Avec Hakim Jemili, Fanny Sydney, Alice David ou encore Valérie Karsenti. Synopsis : A 35 ans, Etienne n’a toujours pas pardonné à Jean-Pat, qui lui a mené la vie dure pendant toute son enfance. Quand il apprend le décès de Jean Pat, on ne peut pas dire qu’Etienne soit vraiment dévasté… Pourtant, il va se retrouver malgré lui à organiser l’enterrement de son pire ennemi…

Fils de : Avec Jean Chevalier, Karine Viard, François Cluzet et Alex Lutz.

Synopsis : Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre. Nino, jeune attaché parlementaire est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique…et son fils. Nino a 24h pour sauver sa carrière, son couple et si possible l’avenir de la France !