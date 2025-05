Synopsis : Karsh, 50 ans, est un homme d’affaires renommé. Il est inconsolable depuis le décès de son épouse, et il a décidé d'inventer un système révolutionnaire et controversé, GraveTech. Ça permet aux vivants de se connecter à leurs disparus dans leurs linceuls. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karsh se met en quête des coupables.

Thunderbolts : Avec Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour

Synopsis : Les Avengers ne sont plus là et un groupe d’anciens criminels et anti-héros de Marvel est recruté pour une mission secrète. Mais très vite, ils découvrent que cette mission est un piège et qu’ils devront s’unir pour survivre..