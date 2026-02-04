Marsupilami : Avec la bande a Fifi (Philippe Lacheau / Élodie Fontan / Tarek Boudali) mais aussi Jamel Debbouze, Jean Reno et Alban Ivanov. Synopsis : Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux : ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi bête que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsqu’il l’ouvre accidentellement : un adorable bébé Marsupilami apparaît et le voyage vire au chaos !

Biscuit, le chien fantastique: Avec la voix de Artus

Synopsis : Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Mais un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit les pouvoirs de parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider : il est devenu un chien fantastique ! Biscuit a donc deux passions : manger des tacos et sauver le monde. Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs, rêve de faire régner les chats sur l’univers. Danny et Biscuit devront prouver qu’ensemble, rien ne peut les arrêter !