Ballerina : Ana de Armas, Keanu Reeves et Ian McShane

Synopsis : C’est un un film dérivé de la franchise John Wick, qui se déroule entre le troisième et le quatrième film. Eve Macarro, une ballerine devenue assassine, découvre les secrets du passé de sa famille. C’est une sorte d'opposé de l'histoire de John Wick. Wick essaie de sortir de sa vie d'assassin. Eve veut y entrer, elle veut être une tueuse et se venger.