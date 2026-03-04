Jumpers : Avec les voix d’Artus, Melha Bedia ou encore Alison Wheeler.

Synopsis : C’est le nouveau Disney Pixar ! Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, essaye une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal.