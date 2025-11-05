T’as pas changé : De et avec Jérôme Commandeur, avec Laurent Lafitte, Vanessa Paradis et François Damiens

Synopsis : Suite à la disparition de l'un de leurs camarades de classe, quatre anciens lycéens décident, 30 ans après leur bac, de réunir toute leur promo à l'occasion d'une fête, comme à l'époque. Sauf que tout ne se passe pas vraiment comme prévu…