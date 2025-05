Ange & Cie : Avec Élodie Fontan, Romain Lancry et Julien Pestel

Synopsis : Bienvenue dans le monde des anges gardiens ! Paul et Léa n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais depuis, ils sont irrésistiblement attirés l’un par l’autre. Raphaëlle et Gabriel, deux anges que tout oppose, sont obligés de faire équipe pour tout remettre en ordre et empêcher ces deux humains de tomber amoureux… Si les anges échouent, Raphaëlle pourra dire adieu à sa promotion d’Archange.