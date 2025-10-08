C’était mieux demain Casting : Elsa Zylberstein, Didier Bourdon et Mathilde Le Borgne Synopsis : Le film commence dans les années 50. Hélène, Michel et leurs enfants mènent une petite vie tranquille mais le couple sera soudainement propulsé en 2025. Michel et sa femme vont découvrir un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme.

Super Grand Prix :

Casting : Avec les voix françaises de Donald Reignoux, Faustine Bollaert et Nikos Aliagas

Synopsis : Le film événement signé Europa Park ! On y retrouve les 2 mascottes du parc d’attraction : Ed et Edda. Edda rêve de devenir championne de courses automobiles. À l’approche du Super Grand Prix, elle saisit l’occasion de rencontrer son idole Ed, un pilote de légende. C’est alors qu’elle décide de prendre son destin en main et de réaliser l’impossible : prendre le départ et gagner la plus grande course de sa vieUn film d’action bourré d’humour et d’action. Super Grand Prix s’annonce comme l’un des rendez-vous familiaux incontournables