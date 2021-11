Aujourd’hui au cinéma en Alsace sort le film "Amants" : Un drame avec Pierre Niney ou encore Benoît Magimel. Ça raconte l’histoire de Simon et sa copine Lisa. A la suite d’une soirée qui tourne mal, Simon risque la prison. Il choisit de s’enfuir en ne donnant plus jamais de nouvelles à Lisa. Sauf que Lisa le retrouve enfin, des années plus tard.

Autre film à aller voir aujourd’hui en salle c’est "Affamés" : Un film d’horreur interdit au moins de 12 ans. L'histoire se passe aux Etats Unis dans l’Oregon. Une institutrice et un policier enquêtent sur un élève un peu particulier et apparemment, il cache des secrets très flippants.