Aujourd'hui c'est la sortie du nouveau James Bond, "Mourir peut attendre" : On retrouve James Bond, qui a quitté les services secrets et qui se la coule douce en Jamaïque. Seulement, un ami de la CIA vient lui demander de l’aide pour sauver un scientifique qui a été kidnappé.

Autre film à aller voir, une comédie française "Tralala" avec notamment Josiane Balasko et Mélanie Thierry. On suit l’histoire de Tralala, chanteur dans les rues de Paris. Un jour il rencontre une jeune femme dans la rue, il tombe amoureux et il va tout faire pour la retrouver.