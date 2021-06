Crédit: Wikimedia Commons by Ezekiel

Cette année, les Spice Girls fêtent leur 25 ans. Pour l’occasion, plusieurs projets vont voir le jour dont un EP qui sortira le 23 Juillet. Dans cet EP, on retrouvera leur hit “Wannabe” mais aussi sa démo qui n’avait jamais été publiée, un remix aussi du hit par le DJ Junior Vasquez et enfin une chanson inédite appelée “Feed Your Love”.