Le couronnement du roi aura lieu le 6 mai prochain. En marge de la cérémonie, un grand concert sera organisé au château de Windsor. et là ça coince. Les équipes font face à des refus en série : 2 grands noms viennent de dire non ! Ed Sheeran et Adèle. Ed Sheeran parce qu’il a déjà un concert prévu ailleurs. En revanche, on ne connaît pas le motif du refus d’Adèle.

Refus aussi de Harry Styles, Robbie Williams, Elton John.…

D’ailleurs on a quelques infos sur le couronnement en lui même : Ce sera un couronnement moins prestigieux que celui de la reine Elizabeth à l’époque. La cérémonie se fera en plus petit comité (2.200 invités contre plus de 8.000 pour Elizabeth II) et durera moins longtemps (une heure contre plus de trois heures pour sa mère).