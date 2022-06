Ce jeudi 23 juin marque le coup d’envoi du festival “Les voix de l’Amazonie” à Issenheim. Festival pour sensibiliser sur les dangers qui pèsent sur la forêt amazonienne.

A l’origine du festival, la famille Barbosa Da Silva. Brésilienne d’origine, les membres de cette famille suivent de près l’évolution et s’inquiètent des conséquences comme en témoigne Pauline : “Aujourd’hui la forêt est vraiment et de plus en plus en danger avec les feux, avec la déforestation.. Ça ne s’arrête pas”.

Pauline Barbosa Da Silva a 18 ans et du haut de son jeune âge, elle est consciente des risques qui pèsent sur notre planète et nous rappelle l’importance de l’Amazonie. “On dit que la forêt amazonienne c'est le poumon de notre monde, de notre planète et c’est le cas. C'est vraiment la forêt la plus grande et la plus riche en biodiversité. Pour vivre on a besoin d' elle. Il faut la protéger”

Face au danger qui pèse sur l'Amazonie, sur les populations proches et sur la planète entière, la famille Barbosa Da Silva entend agir en commençant par sensibiliser les alsaciens à la cause amazonienne. Le festival “ Les voix de l’Amazonie” offrira donc, durant 4 jours, la chance au public présent de comprendre les enjeux, participer à des ateliers, découvrir des conférences mais aussi rencontrer des autochtones, 4 femmes qui apporteront leur témoignage poignant.

L' idée est de favoriser une prise de conscience collective : “ Tout le monde peut faire quelque chose, il faut juste d’abord le vouloir. Si on se met tous ensemble, on peut agir, et tout le monde, à son niveau, peut faire quelque chose. En triant ses déchets par exemple. Ou encore en ne jetant pas de déchets dans la nature… Ce serait déjà beaucoup.”

Le festival les voix de l’amazonie est en cours depuis ce matin, il se poursuivra jusqu’à dimanche. Un moment d’échange, de partage dont vous sortirez forcément différent. Le festival "Les Voix de l’Amazonie" c’est à la maison St Michel d’Issenheim.

Programme détaillé sur www.maison-accueil-saint-michel.com/les-voix-de-lamazonie. Buvette et restauration disponible sur place. L’intégralité des bénéfices de cette manifestation sera reversée aux quatre femmes autochtones pour mener leurs projets.