Le gouvernement français a levé ce matin l'essentiel des restrictions anti-Covid. Pour ce 14 mars il y a 2 grandes mesures qui sont levées. Et quelles mesures :

D’abord le pass vaccinal : il est suspendu !

Ce pass vaccinal imposait depuis fin janvier d’être vaccinés pour accéder aux différents lieux publics : restau, ciné , musée, enceintes sportives etc … Dans ces endroits, le pass n’est plus nécessaire.

Petite exception : les établissements de santé ! La version sanitaire du pass sera maintenue dans les établissements de santé au sens large : hôpitaux, Ehpad… Ce pass fonctionne aussi avec un test négatif au virus.

Ensuite, il y a le port du masque, levé pratiquement partout .

Il n’est plus obligatoire de porter le masque dans presque tous les lieux clos. Cet allègement concerne les écoles, collèges, lycées, dans les commerces et les entreprises aussi. Les cinémas, restaurants ou musées n'étaient déjà plus soumis à cette obligation depuis fin février.

Petite exception : Il faut conserver le masque dans les transports et dans les établissements de santé

Deux ans après le premier confinement anti-Covid, "ces avancées, nous les attendions depuis très longtemps, les Français les attendaient, elles marquent un pas décisif", s'est félicité le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Le conseil scientifique met tout de même les français en garde. Un rebond épidémique est constaté ces derniers jours en France. Il est conseillé de rester prudent et de conserver le masque dans les lieux fortement fréquentés.