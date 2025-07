Le chanteur écossais revient avec une nouvelle chanson, un clip et une apparition surprise sur scène. C’était ce weekend lors du festival de Glastonbury. Sans prévenir le public, il est monté sur scène et a chanté. Un moment très particulier pour l’artiste puisque c’est sur cette scène que 2 ans plus tôt, il avait perdu sa voix lors d’un concert. Lewis Capaldi souffre de troubles de santé mentale, c’est connu. Ce jour-là , ses tics avaient pris le dessus l'empêchant ainsi de chanter . Les milliers de spectateurs présents avaient pris le relais pour lui. Un moment très fort ...

Lewis Capaldi a donc fait son retour sur scène mais a aussi présenté son nouveau single : Survive. Titre dispo depuis ce week end qui évoque cette période difficile de sa vie et de sa carrière.Sur les réseaux sociaux, les internautes saluent de façon unanime le courage de Lewis Capaldi de remonter sur cette scène.