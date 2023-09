Crédit: Wikimedia Commons : The Lion King European Premiere by Sassy

Une rumeur qui s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux concernait une parenté surprenante entre Beyoncé et Madonna. De nombreux internautes ont immédiatement crié au canular, mais après vérification, il s'avère que cette information est authentique. Les célèbres artistes américaines, Beyoncé et Madonna, sont en réalité cousines au neuvième degré, une parenté très éloignée. Elles partagent une ancêtre commune, Marie Guyon-Dion, faisant partie d'une lignée qui inclut également d'autres personnalités de renom telles que Justin Bieber, le roi Charles III, Ryan Gosling et même Céline Dion.

Dans un registre similaire, une admiratrice d'Angèle a entrepris de retracer la généalogie de la chanteuse, et il semblerait que Angèle soit également une cousine éloignée de Stromae.