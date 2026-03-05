L’actrice Lily Collins devient la toute première ambassadrice mondiale de Zalando. Un partenariat inédit a été signé. Connue notamment pour son rôle principal dans la série à succès de Netflix, Emily in Paris, Lily Collins bénéficie d’une notoriété internationale et elle est également reconnue pour son approche stylistique mêlant haute couture et tenues du quotidien. Elle défend aussi des valeurs d’authenticité et d’expression de soi.

Pour ces raisons, l’actrice devient donc le nouveau visage international de la marque sur ses 27 marchés européens. Le partenariat débutera le 9 mars avec la campagne Printemps/Été 2026.