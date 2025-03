Le groupe américain a révélé la date de sortie de son tout nouveau titre intitulé "Up From The Bottom", ainsi que son clip, sur les réseaux sociaux. Ce single sortira la semaine prochaine le 27 mars. Et Linkin Park promet du lourd. Tous les membres l’assurent : "C’est le meilleur morceau qu’ils aient jamais composé et le meilleur clip vidéo qu’ils aient jamais réalisé".

Linkin Park qui sera bientôt en France. Le groupe sera présent au festival Hellfest le 22 juin, et au Stade de France à Paris le 11 juillet.