La chanteuse Louane a fait une révélation très courageuse. Elle a dévoilé être atteinte de "spondylarthrite ankylosante", une pathologie qui la fait souffrir au quotidien qui cause une inflammation chronique des articulations. L'artiste, qui a représenté la France au concours de l'Eurovision en mai dernier, indique ainsi avoir régulièrement des "crises".

Il n'y a pas forcément de traitement mais elle gère de mieux en mieux et reste positive.

Pour info, selon le site d'Ameli, environ 180.000 personnes souffrent de spondylarthrite ankylosante en France, soit 0,3% de la population française. Cette maladie est reconnue comme un handicap "invisible", à l’instar de l’endométriose.