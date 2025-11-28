C’est l’un des films cultes en cette période de Noël. Chaque année il est re diffusé. “Maman j’ai raté l’avion” sorti fin 90 a généré environ 476,7 millions de dollars de recettes mondiales. Un succès mondial incontestable !

L’acteur principal, Macaulay Culkin avait 10 ans à l’époque. Aujourd’hui, i se voit bien reprendre son rôle dans un nouveau volet. Il a même une idée précise pour la suite : Kevin son personnage , divorcé ou veuf, serait coincé dehors. Son propre fils poserait des pièges pour l’empêcher de rentrer dans la maison. La maison serait une métaphore de leur relation compliquée. Macaulay Culkin précise qu’il voudrait un scénario parfait pour relancer vraiment l’aventure.

Problème, le réalisateur du premier film Chris Columbus n’est pas de cet avis. Il reste sceptique et juge qu’il vaut ne pas toucher à la franchise culte.





