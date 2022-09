Crédit: Wikimedia Commons by chrisweger

Madonna affole la presse avec une possible histoire d’amour. Récemment, la star de 64 ans a été aperçue au bras d’un mannequin, beaucoup plus jeune qu’elle. 41 ans les séparent. Son nouveau compagnon? Andrew Darnelle est âgé de 23 ans, il est donc plus jeune que la fille aînée de la chanteuse. Mais vous savez ce qu’on dit l’amour n’a pas d'âge.

A savoir qu’ils se sont rencontrés lors d’un shooting pour un magazine et sont depuis inséparables.