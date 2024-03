Crédit : Wikimedia Commons by chrisweger

Un concert monumental et gratuit est prévu pour le samedi 4 mai sur la légendaire plage de Rio de Janeiro, marquant ainsi la clôture de sa tournée. Annoncé comme son "plus grand" concert à ce jour, l'événement promet d'être inoubliable sur l'une des scènes les plus magnifiques du monde, comme l'indique un communiqué publié sur le site internet de l'artiste américaine. Ce concert unique sera le seul spectacle gratuit de la "Celebration Tour", une tournée dédiée à exprimer sa gratitude envers ses fans brésiliens, précise le communiqué.