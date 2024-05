Crédit : Wikimedia Commons by chrisweger

Quelques jours après avoir mis fin à sa relation d’un an avec Josh Popper, Madonna s'est affichée très proche du boxeur britannique Richard Riakporhe. Selon le média The Sun, ils se seraient rencontrés en 2023, lorsque le sportif, surnommé "The Midnight Train", travaillait comme mannequin pour Burberry. Depuis quelques jours, leur proximité semble croissante. Madonna devrait même assister en personne au prochain match du boxeur.