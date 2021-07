Le comédien et humoriste sortira prochainement son tout premier film, film qu’il a co-écrit et dans lequel il joue. Le tournage vient tout juste d’être terminé et il en a profité pour dévoiler quelques infos comme le nom de ce film “Jack Mimoun” ou encore le casting avec notamment François Damiens ou Jérôme Commandeur. On découvre également dans ces quelques images postée sur les réseaux sociaux Malik Benthala, cheveux longs, barbe longues, à la manière d’un naufragé.