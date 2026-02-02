Marché aux puces Issenheim 2026
MARCHE AUX PUCES A ISSENHEIM Le 1er MAI, Route de Cernay près de l’étang de pêche Chers amis chineurs, ATTENTION Cette année encore est une année de transition concernant les inscriptions au marché aux puces. Les inscriptions se feront sur le site « MyBrocante.fr » sur le lien suivant : https://www.mybrocante.fr/m/10262 Dans tous les cas, les informations suivantes seront nécessaires pour recevoir la confirmation de votre réservation : • Adresse courriel (e-mail). • N° téléphone portable. • Photocopie recto-verso de la carte d’identité. Mais cette année encore, nous accepterons les réservations et les paiements par chèques, espèces et TPE lors des 2 permanences qui seront tenues à l’étang de pêche les samedis: - 21 février 2026 de 14h à 17h - 4 avril 2026 de 14h à 17h Les prix des emplacements: • Emplacement pour les particuliers est de 15.-€ • Emplacement pour les commerçants est de 20.-€ Pour nos fidèles exposants et pour vous satisfaire au mieux (même emplacement), nous vous demandons de vous inscrire OBLIGATOIREMENT sur le site « MyBrocante » avant le 28 FEVRIER 2026. Au-delà de cette date nous nous permettons de disposer de vos emplacements pour d’autres exposants. Clôture des inscriptions le dimanche 26 avril 2026 pour les nouveaux. Pour les personnes souhaitant être les uns à côté des autres, le site propose de réserver plusieurs emplacements qui se suivent. Les sommes versées ne pourront être remboursées qu’en cas d’annulation du marché aux puces. L’accès aux emplacements est possible jusqu’à 8h. Les transactions (achat-vente) ne débuteront pas avant 7 H du matin et s’achèveront à 17 heures. ATTENTION AUCUN VEHICULE NE PEUT SORTIR DU MARCHE AUX PUCES AVANT 17 HEURES Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de vol. Les emplacements sont à laisser propres, les déchets et invendus ne doivent en aucun cas rester sur place. RESTAURATION ASSUREE EXCLUSIVEMENT PAR LES ORGANISATEURS. Seul, le dossier complet (inscription sur « MyBrocante » ou aux permanences) sera pris en compte et validera votre inscription. Pour les personnes souhaitant une confirmation, celle-ci sera délivré automatiquement par le site en téléchargeant le PASS. Bien cordialement. L’Amicale des Pêcheurs Issenheim
Lieu
68500 Issenheim
Date
du 1er mai 2026 à 7h00
au 1er mai 2026 à 17h00