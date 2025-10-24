Marché des Artisans "Au fil des Mains"
Le tout premier Marché des Artisans “Au Fil des Mains” ouvrira ses portes à Mittlach les 22 et 23 novembre 2025 à la Salle des Fêtes Roger Stapfer. Cet événement met à l’honneur l’artisanat local, la création et le savoir-faire d’artisans passionnés venus partager leur univers et leur talent. Les visiteurs pourront flâner parmi les stands, échanger directement avec les exposants et découvrir des pièces uniques réalisées avec soin et authenticité. L’ambiance se veut conviviale, chaleureuse et propice à la rencontre, dans un cadre idéal pour préparer les fêtes de fin d’année et trouver des idées cadeaux originales. Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place pour profiter pleinement du moment. Horaires : samedi de 10h à 20h, dimanche de 10h à 19h. Entrée libre. Une belle sortie automnale à ne pas manquer à Mittlach !
Lieu
68380 MITTLACH
Date
du 22 novembre 2025 à 10h00
au 23 novembre 2025 à 19h00
Organisateur