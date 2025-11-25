Marché OFF de Strasbourg
Favoriser des achats solidaires et responsables, c’est possible ! Comme chaque année, Le Relais Est vous accueille dans son Igloo solidaire, place Grimmeissen, du 26 novembre au 24 décembre au Marché Off de Strasbourg. Venez découvrir une offre 100 % locale : - De la fripe pour consommer malin et durable - Des créations made in Alsace, avec la collection des Surcyclés - Des tartinades gourmandes, idéales pour vos apéritifs On vous attend nombreux !
Lieu
67000 Strasbourg
Date
du 26 novembre 2025 à 0h00
au 24 décembre 2025 à 0h00
Organisateur