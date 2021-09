Cela fait un an et demi que Margaux et Martin patientent… Un an et demi que l’épidémie les prive de leur concert sur la scène de l’eden de Sausheim.... Mais cette fois ça y est : ce samedi 18 septembre, le couple d’Obernai va ouvrir sa boîte à fantasme avec le public haut-rhinois !

"Boite à fantasme" c’est le nom du premier album du duo. Un opus composé de 16 titres en tout.

Pour ceux qui ne connaissent pas Margaux et Martin, sachez que c’est un couple sur scène comme dans la vie. Ces auteurs-compositeurs-interprètes proposent des chansons françaises avec des textes soignés et inspirés. "Effectivement, on fait de la chanson à texte. C'est quelque chose d'un peu engagé qu'on propose mais surtout quelque chose d'animé et enjoué. Les gens qui viennent nous voir en spectacle sont généralement assez surpris. On fait un grand beau spectacle" explique sobrement Margaux .

Pour leur texte, les sujets d’inspirations sont variés. Margaux et Martin s’inspirent de la vie, la leur mais aussi de celle des gens autour d’eux. "On s'autorise à parler de tout. On essaye de le faire avec doigté et élégance. Cela peut être des histoires que l'on vit et qu'on a envie de raconter mais aussi des histoires d'autres qui nous touchent." précise encore Margaux

"On essaye aussi d'avoir de la variété aussi dans la musique qu' on propose. Que ce soit piano, guitare, musique aussi plus électronique parfois et trio à corde. Trio qui nous a rejoint il y a quelques temps." ajoute encore Martin

Culottés et espiègles. Joyeux et émouvants à la fois, avec un verbe toujours très juste : Margaux & Martin vont vous séduire, c'est une certitude.

Ils seront ce samedi soir sur la scène de l’Eden . Concert initialement programmé en avril 2020, re-programmé à avril 2021 et finalement prévu pour ce 18 septembre. Même s’ils ont pu se produire sur d'autres scènes cet été, cette date ils l’ont attendue tout particulièrement. Margaux et Martin sont attachés à la salle sausheimoise car expliquent-ils : " l' Eden est une salle qui se distingue parce qu' elle accompagne des artistes émergeants et elle les accompagne plutôt bien. On a la chance d en faire partie."

Margaux et Martin sont deux artistes alsaciens à découvrir impérativement. Ils vous donnent RDV samedi dès 20h30 à l'Eden de Sausheim. Info et résa sur eden-sausheim.com.

Pass sanitaire obligatoire !

Infos pratiques :

Horaires : dès 20h30

Prix : De 18€ à 25€

Placement assis numéroté

www.eden-sauhseim.com