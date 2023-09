Depuis le mois de mai, scénaristes et acteurs expriment leur insatisfaction vis-à-vis de l'industrie cinématographique, réclamant une augmentation de leurs salaires. Au fil du mouvement, plusieurs figures majeures du cinéma se sont ralliées aux grévistes. Après Elliot Page et Daniel Radcliffe, c'est maintenant Margot Robbie qui a rejoint les manifestants dans les rues de Los Angeles. L'actrice était photographiée lors d'une manifestation à West Hollywood, arborant un t-shirt blanc aux couleurs du syndicat et brandissant une pancarte.

Il est important de noter que les acteurs n'avaient pas observé de grève depuis 1980. Les conséquences de cette mobilisation sont déjà palpables, notamment avec le report de la 75ème édition des Emmy Awards, initialement prévue la nuit dernière, désormais reportée au 15 janvier 2024.