Maya Hawke et Christian Lee Hutson se sont mariés. Maya Hawke incarne Robin Buckley dans la série de science-fiction de Netflix.

Le couple, dont on a appris les fiançailles en 2024, s’est dit oui. Un mariage surprise qui a été célébré le 14 février 2026 à New York. Les parents de l’actrice de «Stranger Things», Uma Thurman et Ethan Hawke, ainsi que plusieurs acteurs de la série étaient présents : Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) et Joe Keery (Steeve).