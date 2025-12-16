La pop star américaine Mariah Carey, 56 ans, se produira dans le stade de football de San Siro, à Milan, le 6 février 2026, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver en Italie. La seule personnalité dont la participation avait été annoncée jusque-là était l'actrice italienne Matilda de Angelis.

"Reconnue mondialement pour sa voix inimitable et une œuvre musicale capable de traverser les générations et les cultures, Mariah Carey incarne pleinement l'émotion qui accompagne la préparation des Jeux", selon le communiqué du comité organisateur qui rappelle que le thème de la cérémonie d'ouverture sera "l'harmonie".