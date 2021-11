Mariah Carey ressurgit tous les ans à la période de Noël grâce à son titre All I Want For Christmas Is You. Cette année, elle a décidé de proposer une émission exclusive sur la plateforme Apple TV+. Cette émission va s’appeler Mariah Carey’s Magical Christmas Special et tout au long, Mariah recevra des stars pour fêter Noël tous ensemble. L’émission devrait être disponible vendredi.