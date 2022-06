Nous sommes au mois de Juin et pourtant Mariah Carey fait l’actualité. La chanteuse du titre “All I Want For Christmas Is You” est accusée de plagiat pour ce titre justement. C’est un artiste country, Andy Stone, qui a porté plainte contre elle. Le plagiat ne porte pas sur la musique mais seulement sur le titre “All I Want For Christmas Is You” déjà utilisé par Andy Stone en 1989. A savoir qu’il existe 177 œuvres dans le monde qui portent ce titre.