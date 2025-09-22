Marine poursuit son ascension. Alors que son premier album rencontre un beau succès, la chanteuse confirme l'arrivée d'un troisième extrait de son premier album. Et c'est la ballade "Restes d'averses" qui a été choisie. Il s'agit de la chanson la plus plébiscitée sur les plateformes de streaming derrière "Ma faute" et "Coeur maladroit". Titre écrit par Eddy de Pretto.

Et cette chanson "Restes d'averses" servira de générique au film "Regretting You", attendu au cinéma le 29 octobre prochain. Il s'agira de l'adaptation du roman de Colleen Hoover, à qui l'on doit le best-seller "Jamais plus".