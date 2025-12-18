Marine, gagnante de la Star Academy, se rend compte à quel point la vie de star n’est pas facile. La jeune chanteuse explique que certains fans la suivent jusque tard le soir sans respecter sa vie privée. Les gens n’ont plus aucune notion de ce qui est privé ou public. Elle appelle à respecter ces moments personnels et à rester décents.

D’autant qu’après chaque concert, Marine consacre du temps pour des photos et des autographes.