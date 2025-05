La gagnante de la Star Academy sort bientôt son premier album. Et la chanteuse propose une belle opportunité à sa communauté sur ses réseaux sociaux. Marine propose à ses fans de participer à la première écoute du projet via une clé USB en précommande sur son site officiel. La clé en question contient "l'album et plein de contenus exclusifs issus de l’enregistrement", dont des vidéos

Les détenteurs de certaines clés pourront ainsi participer à un jeu concours afin de découvrir l'album en exclusivité aux côtés de la gagnante de la Star Academy. On ne sait pas où, on ne sait quand non plus…

Pas d’indice non plus quant à la sortie de ce 1er album de Marine