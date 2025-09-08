Alors que l'ancienne Miss France était en balade sportive avec son compagnon Stanislas Gruau, Marine Lorphelin a porté secours à une randonneuse en grande difficulté. Elle a pu prodiguer rapidement les gestes de premier secours et a certainement sauvé la vie de cette femme.

Marine Lorphelin, aujourd’hui médecin, en profite pour rappeler l’importance de connaître les gestes qui sauvent pour faire son devoir de citoyen et aider concrètement les autres.