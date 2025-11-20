Après avoir signé le générique du film "Regretting You", Marine poursuit son expérience au cinéma. La chanteuse fera ses premiers pas dans l’univers du doublage pour le quatrième volet des aventures de Bob l’éponge. Film intitulé "Bob l’Eponge : Un pour tous, tous pirates". Marine prete sa voix à une hôtesse d’entrée de parc d’attraction totalement blasée, que l’on aperçoit furtivement dans la bande-annonce du film. "Quel rêve de doubler une voix dans un dessin animé !! Je veux trop le refaire !!", explique-t-elle sur ses réseaux sociaux. Le public découvrira ce film pour les fêtes de Noël, puisqu’il sortira le 24 décembre au cinéma.