Son premier album "Cœur maladroit" a été l’un des gros succès de l’année, décrochant un disque d’or en seulement trois semaines. Six mois plus tard, elle offre une nouvelle vie à ce projet avec une édition augmentée, "Cœur maladroit (deluxe)", disponible depuis ce vendredi 5 décembre.

Et la chanteuse ne fait pas les choses à moitié, cette version enrichie propose sept chansons inédites, toutes écrites et composées au cours des derniers mois. Elle y explore la nostalgie, les doutes, les névroses, les questions… mais aussi l’amour, omniprésent dans son univers.