Après plusieurs saisons, sur TF1, MasterChef est de retour mais sur France 2. La chaîne a dévoilé les noms des 3 chefs cuisiniers qui composeront le jury : Yves Camdeborde, Thierry Marx et Georgiana Viou. L'animation sera assurée par Agathe Lecaron, présentatrice des "Maternelles" et de "Bel et bien".

rth