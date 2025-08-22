🎭 MASTERS OF SHADOWS : Théâtre immersif & Jeu d’intrigue
MASTERS OF SHADOWS : une plongée grandeur nature dans l’art du secret et de la stratégie. 🏨 Hôtel 3* | Mulhouse 🗓️ 16 octobre 2025 – 20h 🕰️ 2 heures 👨🏻🦱👩🏽🦱18 à 25 joueurs / joueuses Dans les salons feutrés d’un hôtel 3*, votre soirée s’annonce unique : > Jeux de rôle et manipulation > Alliances fragiles et intrigues subtiles > Sociétés secrètes et mystères à dévoiler > La quête du pouvoir ultime Approchez… Laissez vos certitudes à l'entrée. Ici, nul n’est ce qu’il paraît. Nous vous ouvrons les portes d’un monde interdit, où les puissants s’affrontent pour devenir les maîtres de l’ombre. Enfin, si vous connaissez le mot de passe… Une seule soirée. Une seule chance. Un seul trône. Huit sociétés secrètes se réunissent une fois tous les dix ans. Tous ont reçu l’invitation noire. Tous ont répondu à l’appel. Et vous ? Aurez-vous l’audace d’endosser le masque… et d’aller au bout de votre ambition ? Vivez l’Expérience Immersive « Masters of Shadows », une mascarade en clair-obscur où vous entrerez dans le club sélect des ELI privées. 👉 Vous participerez à un théâtre immersif total : > Accueil dans un lieu digne de cette expérience unique > Énigmes initiatiques à décrypter pour déjouer les plans adverses > Jeux de rôle en interaction permanente : signes et dialogues secrets, manipulations constantes > Quêtes personnelles et missions de groupe > Grand vote final pour élire… le futur Maître du monde Mais attention : le Mystagogue, le Grand Maître, vous observe. Toujours. Entre alcôves tamisées et salons accueillants, chaque pièce cache des secrets, des énigmes… et peut-être même un assassin ou un traître. À la fin de la soirée, un destin sera scellé. 👉 Infos pratiques : - Date : le jeudi 16 octobre 2025, 20h à 22h - Lieu : Hôtel 3 * - Salons privatisés, Mulhouse - Durée : 2 heures - Participants : 18 à 25 joueurs / joueuses - Uniquement à partir de 18 ans - Tarif : dès 56 € (tarif spécial si couplé avec notre 2ème événement le 10 octobre « Anges et Démons » ) - Sur réservation uniquement 👉 Public : - Amateurs de théâtre immersif - Passionnés de jeux de bluff et d’intrigues - Entreprises pour team building - Clubs d’affaires
