Après The Voice Kids, Matt Pokora figurera dans une série-documentaire adaptée d'un format belge. Comme le révèle Le Parisien, ce programme sera diffusé sur la chaîne pour enfants Gulli. Il sera au cœur d'une série-documentaire intitulée Sur la route, l'histoire d'un voyage extraordinaire. Une série inclusive adaptée du format belge Down the Road. Ce programme suivra six jeunes adultes atteints de trisomie 21 qui partent en escapade à plus de 5 000 km de chez eux avec donc Matt Pokora. Tous ensemble ils se rendront au Québec. Pendant plusieurs semaines, le public les suivra et très vite le handicap s'effacera pour laisser place à la spontanéité, à l'émotion et à la richesse des parcours". Aucune date de diffusion n'a pour le moment été communiquée.

Matt Pokora s'apprête à repartir sur les routes avec sa tournée "Adrénaline Tour". Il sera d’ailleurs le 10 octobre prochain sur la scène du zénith de Strasbourg.