Le chanteur n’a pas caché son émotion de ne pas avoir été invité à participer à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. "J’aurais aimé le faire, on ne me l'a pas proposé !" a-t-il déclaré. Il a ajouté : "Je suis réputé pour être proche du monde du sport, et sûrement celui qui fait les plus grosses prestations scéniques depuis quinze, vingt ans maintenant. Je pensais être légitime." Ces propos ont suscité la polémique parmi les fans d’Aya Nakamura. Sur les réseaux sociaux, ils défendent la légitimité de la chanteuse à représenter la France lors de la cérémonie d’ouverture.