La chanteuse et humoriste vient d'annoncer l'annulation de ses concerts prévus dans des Zénith en mars et avril 2023. Camille Lellouche devait faire escale à Strasbourg le 9 mars prochain. Dans une vidéo sur Instagram, elle explique les raisons de l'annulation des concerts. Plusieurs personnes qui travaillaient avec elle ont finalement décidé de ne se consacrer qu’aux festivals. Elle a du réorganiser son équipe et donc sa tournée aussi. Fini donc les dates dans les zéniths mais Camille Lellouche sera sur des scènes plus petites en janvier et février prochain.

En revanche dans les nouvelles dates, pas de passage en Alsace .. Pour le moment !