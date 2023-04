Crédit: Wikimedia Commons by GG.Govt.nz

Le suspense a pris fin. Le prince Harry, en retrait de la monarchie britannique, va assister au couronnement de son père Charles III le 6 mai à l'abbaye de Westminster, mais sans son épouse Meghan et leurs enfants. Le palais de Buckingham a confirmé la présence de William et a dit s'en réjouir. Mais la duchesse de Sussex restera en Californie avec le prince Archie et la princesse Lilibet.

Meghan Markle aurait pris la décision de rester en Californie pour célébrer l'anniversaire de son fils, Archie. En effet, ce dernier est né le 6 mai et il fêtera son quatrième anniversaire en compagnie de sa maman, mais sans son papa.