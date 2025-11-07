L'actrice américaine avait abandonné sa carrière en 2017 lors de ses fiançailles avec le Prince Harry ! Meghan Markle va faire son retour au cinéma. Elle a tourné des scènes pour le film Close Personal Friends, aux côtés des vedettes Lily Colins, star de la série Emily in Paris, Jack Quaid ou encore Brie Larson, selon les mêmes sources. Un film actuellement en tournage à Los Angeles.

Meghan Markle que l’on retrouve sur Netflix. Elle produit "With Love, Meghan", série qui la met en scène pendant qu'elle jardine et mitonne de bons petits plats. En dépit des critiques, la série est devenue l'émission culinaire la plus visionnée de la plateforme. Un épisode spécial qui sera diffusé en décembre, a annoncé Netflix.