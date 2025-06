Meghan Markle a annoncé le lancement de la nouvelle collection de produits de sa marque As Ever. Et cette collection comprendra notamment pour la première fois du vin. Il s’agira d’un rosé provenant d’un vignoble californien ! Ce vin sera disponible ce 1er juillet, a fait savoir la duchesse de Sussex. A savoir que sa marque vendait déjà des pâtes à tartiner, des confitures ou encore du miel.

Mais là il s’agit de la première incursion de Meghan Markle sur le marché viticole.