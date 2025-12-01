La Première dame sera, on le savait, l'héroïne d'un documentaire sobrement intitulé Melania, the film. Mais elle annonce aussi la création de sa société de production, baptisée Muse Films. L'épouse de Donald Trump ne précise pas quels films elle compte produire. "Muse" est le nom de code que lui donnent les services secrets.

Quant au documentaire Melania, The film, sortira au cinéma le 30 janvier 2026, dix jours après le premier anniversaire du deuxième mandat de son époux Donald Trump. Le documentaire sortira ensuite sur Prime Video.